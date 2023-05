https://fr.sputniknews.africa/20230502/il-y-a-neuf-ans-massacre-a-odessa-1058939899.html

Il y a neuf ans… Massacre à Odessa

Il y a neuf ans… Massacre à Odessa

Le 2 mai 2023 marque le 9e anniversaire de la tragédie qui a eu lieu dans la ville ukrainienne d’Odessa lorsque des radicaux ont incendié la Maison des... 02.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-02T07:00+0200

2023-05-02T07:00+0200

2023-05-02T07:00+0200

international

odessa

sputnik explique

massacre

ukraine

incendie

morts

maison des syndicats d'odessa

tragédie d'odessa (2014)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1e/1058955788_0:23:2129:1220_1920x0_80_0_0_fe292ad562923fb234488201f0bafdf0.jpg

Le 2 mai 2014, des radicaux de Secteur droit* et des "forces d’autodéfense du Maïdan" ont attaqué des installations temporaires composées de chapiteaux démontables sur la place du Terrain Koulikovo, l'une des plus grandes d'Odessa. Des habitants y collectaient des signatures en faveur d’un référendum sur la fédéralisation de l’Ukraine et l’attribution au russe du statut de langue d’État.Les organisateurs étaient des opposants au coup d’État surnommé "Révolution du Maïdan" du 22 février 2014. La foule était composée notamment de retraités, de femmes et d’enfants, selon les témoins oculaires.ÉvolutionLe 3 mai, la télévision d’Odessa a diffusé une vidéo montrant des activistes de Secteur droit* forçant des blessés ayant survécu à l’incendie à ramper le long d’un soi-disant "couloir de la honte" dans la Maison des syndicats.Triste bilanSelon le bilan officiel du ministère ukrainien de l’Intérieur, 48 personnes ont trouvé la mort ce jour-là.Maison des Syndicats:Place Grecque:Des victimes proclamées coupablesAprès cette tragédie, seuls des opposants au coup d’État ukrainien de 2014 ont été accusés d’avoir provoqué les désordres à Odessa et ont fait l’objet de poursuites pénales.D’ailleurs, la justice ukrainienne n’a pas réussi à prouver leur culpabilité après plusieurs années d’enquête. Toutes les personnes mises en examen dans le cadre de cette affaire ont été acquittées.Fin 2015, un comité consultatif international créé à l'initiative du secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjorn Jagland, a estimé que l'enquête ukrainienne sur la tragédie d'Odessa ne répondait pas aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.* Organisation extrémiste interdite en Russie depuis novembre 2014 sur décision de la Cour suprême

odessa

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, odessa, sputnik explique, massacre, ukraine, incendie, morts, maison des syndicats d'odessa, tragédie d'odessa (2014)