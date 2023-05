https://fr.sputniknews.africa/20230502/gens-brules-vifs-ou-acheves-au-sol-un-journaliste-temoigne-a-sputnik-du-massacre-dodessa-de-2014-1058952894.html

Gens brulés vifs ou achevés au sol: un journaliste témoigne à Sputnik du massacre d’Odessa de 2014

Gens brulés vifs ou achevés au sol: un journaliste témoigne à Sputnik du massacre d’Odessa de 2014

Le 2 mai 2014, 48 membres et partisans du mouvement Antimaїdan ont trouvé la mort dans un incendie criminel après s'être réfugiés dans la Maison des Syndicats... 02.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-02T08:30+0200

2023-05-02T08:30+0200

2023-05-02T08:30+0200

ukraine

odessa

tragédie d'odessa (2014)

maison des syndicats d'odessa

journalistes

mort

massacre

euromaïdan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1e/1058952554_0:176:2206:1417_1920x0_80_0_0_51b0788cbb259a94ea3fcd38bce60319.jpg

Le journaliste qui a couvert un massacre survenu dans la ville ukrainienne d’Odessa en 2014, après les manifestations de l’Euromaïdan, a parlé à Sputnik de ce drame.D’après l’interlocuteur, les personnes sautaient par les fenêtres et étaient achevées sur le sol. Pendant ce temps, il n’y avait pas un seul pompier."Au départ, il y avait un plan pour organiser une action démonstrative, afin de montrer à quel point Maïdan était fort pour attirer ses adhérents à Odessa à l'époque", a-t-il dit.Pas de punition pour les auteurs du massacreConcernant ceux mis en prison, le journaliste a noté qu’on avait enfermé ceux ayant survécu, et non ceux qui avaient mis le feu.L’interlocuteur a aussi déploré qu’il n’y ait pas de justice pour les coupables, comme "il existe un concept de droit romain qui, dans notre pays [l’Ukraine, ndlr], détermine le degré et la mesure de la culpabilité de chacun".En effet, selon lui, il faut aborder la question "sous l'angle de la responsabilité collective".En concluant, le journaliste a estimé qu’à son avis, tous ceux qui étaient présents sur place devraient être punis pour meurtre de masse, au minimum.Plusieurs victimesÀ Odessa, le 2 mai 2014, des radicaux pro-Maïdan et des ultras de football ont mis le feu à la Maison des Syndicats, où s'étaient réfugiés des représentants d'Antimaïdan. Beaucoup de ceux qui ont tenté de s'échapper ont essuyé des tirs. Cette tragédie a fait 48 victimes, la plupart brûlées vives. 42 personnes sont mortes d'asphyxie au monoxyde de carbone ou en sautant du bâtiment en flammes, six autres ont été tuées lors des affrontements. Plus de 250 personnes ont été blessées dans les heurts.À la suite de l'enquête qui a pris fin en septembre 2014, 24 personnes ont été mises en examen. Fin 2015, un comité consultatif international créé à l'initiative du secrétaire général du Conseil de l'Europe Thorbjorn Jagland a estimé que l'enquête ukrainienne sur la tragédie d'Odessa ne répondait pas aux exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme.Les organisations internationales ont souligné à plusieurs reprises l'absence de progrès dans l'enquête sur ce massacre et ont exigé que les autorités ukrainiennes punissent les responsables. Mais la procédure judiciaire dans cette affaire traîne en longueur et l'enquête n'a pratiquement rien fait en huit ans pour éclaircir les circonstances du drame.

ukraine

odessa

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, odessa, tragédie d'odessa (2014), maison des syndicats d'odessa, journalistes, mort, massacre, euromaïdan