https://fr.sputniknews.africa/20230502/deux-chars-ukrainiens-tentent-dattaquer-des-positions-russes-mais-sont-repousses-1058985110.html

Deux chars ukrainiens tentent d'attaquer des positions russes mais sont repoussés

Deux chars ukrainiens tentent d'attaquer des positions russes mais sont repoussés

Dans la zone de l'opération militaire spéciale, un missile antichar Chtourm-S a permis de repousser une attaque de chars ukrainiens. L'arme russe a frappé les... 02.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-02T12:21+0200

2023-05-02T12:21+0200

2023-05-02T12:21+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

défense

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/02/1058984869_0:157:3072:1884_1920x0_80_0_0_9a9eb66ea96f4d0d581499cd33ba6800.jpg

Les servants d'un missile antichar Chtourm-S de la région militaire russe de l'Ouest ont arrêté une percée blindée de l'armée ukrainienne. Ils ont frappé deux chars ennemis, a fait savoir un commandant de peloton de systèmes antichars automoteurs sur une vidéo partagée par la Défense russe.Baptisé "assaut"Les Chtourm-S sont utilisés avec succès dans la zone de l'opération spéciale en Ukraine pour détruire des chars et d'autres armes et matériel militaire, mais aussi des points d'appui et des ouvrages techniques, a précisé la Défense. Ils permettent en outre de frapper des cibles volantes, à savoir des hélicoptères et des drones.Leur nom signifie littéralement "assaut", leur code OTAN est AT-6 Spiral. Le missile est utilisé par des hélicoptères de combat, mais peut aussi être déployé sur certains véhicules terrestres blindés.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, défense, conflit ukrainien