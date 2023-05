Sahara occidental: les BRICS appellent à une solution politique

https://fr.sputniknews.africa/20230501/sahara-occidental-les-brics-appellent-a-une-solution-politique-1058966832.html

Les vice-ministres des Affaires étrangères et des envoyés spéciaux des BRICS pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (Mena) ont tenu, le 26 avril au Cap, une réunion préparatoire au prochain sommet de cette organisation qui doit se tenir du 22 au 24 août dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud.Dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de cette réunion, ils ont souligné "la nécessité de parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies".Ils ont, à ce titre, exprimé leur "soutien total à la mise en œuvre de la MINURSO".Les responsables des BRICS ont, en outre, exprimé "leur soutien sans réserve à l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental (Staffan de Mistura) et aux efforts qu'il déploie pour faire avancer le processus politique qui aboutira à la reprise du dialogue entre les parties concernées (le Front Polisario et le Maroc)".A noter que lors de la réunion, les participants ont également discuté d'un certain nombre de questions internationales, telles que le processus de paix au Moyen-Orient et les développements entre autres, en Libye, en Irak, au Liban et au Yémen.Les BRICS comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.Le prochain sommet de cette année se tiendra sous le thème : "Les BRICS et l'Afrique: un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif".L'Afrique du Sud assure la présidence des BRICS depuis le 1er janvier 2023, succédant à la Chine.

