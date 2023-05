https://fr.sputniknews.africa/20230501/en-algerie-un-policier-a-tue-trois-de-ses-collegues-avant-de-se-donner-la-mort-1058965023.html

En Algérie, un policier a tué trois de ses collègues avant de se donner la mort

En Algérie, un policier a tué trois de ses collègues avant de se donner la mort

Un agent de la police algérienne a commis dimanche un triple meurtre, dont les circonstances restent encore floues. Le fonctionnaire a tué par balles trois... 01.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-01T10:35+0200

2023-05-01T10:35+0200

2023-05-01T10:35+0200

algérie

maghreb

policier

police

meurtre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1d/1045151619_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7a163b0497b98ff24fc1d6c859174246.jpg

Un commissariat de police algérien, au sud-ouest de la wilaya (département) de Souk Ahras, a perdu, le 30 avril dans la matinée, quatre de ses membres, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). L'un de ses agents a utilisé son arme de service pour tuer trois de ses collègues, avant de la tourner contre lui-même.Aucun détail délivréUne enquête a été ouverte pour "examiner les circonstances de ce tragique incident, sous la supervision du parquet territorialement compétent", précise la DGSN sans donner plus de détails sur le drame.Elle a exprimé "son profond regret après l'incident mortel qui a coûté la vie à quatre de ses fonctionnaires" et "ses sincères condoléances aux familles des victimes et à tous les employés de la police algérienne".

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, policier, police, meurtre