https://fr.sputniknews.africa/20230501/des-oiseaux-morts-ont-une-seconde-chance-de-voler-en-devenant-des-drones---video-1058971871.html

Des oiseaux morts ont une seconde chance de voler… en devenant des drones - vidéo

Des oiseaux morts ont une seconde chance de voler… en devenant des drones - vidéo

En étudiant l'aérodynamique, des chercheurs transforment des oiseaux morts… en drones. Ces engins à plumes sont également censés permettre de surveiller la... 01.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-01T16:45+0200

2023-05-01T16:45+0200

2023-05-01T16:45+0200

oiseaux

drone

recherche

taxidermiste

vidéo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103694/45/1036944565_0:228:2201:1466_1920x0_80_0_0_24c7f6ad7e45599c650c3dfb5556b1bc.jpg

Un nouveau type de drones, très pratiques à des fins de recherche bien que difficiles à confectionner, est étudié par une équipe de chercheurs américains. Outre l'utilisé scientifique, leur idée permettrait de garder la nature intacte tout en observant les animaux sauvages. Ils l'ont exposée dans un rapport publié sur le site Aerospace research central. Cette idée est née en 2011, mais en essayant de fabriquer un drone sous forme d'oiseau en utilisant des matériaux artificiels, Mostafa Hassanalian, professeur agrégé de génie mécanique, a constaté que les ailes n'étaient pas aussi efficaces que les vraies, car elles ne battaient pas avec un même angle, a-t-il expliqué au média Live Science.Des taxidermistes au service de l'aéronautiqueSon équipe a donc obtenu du matériel "authentique" auprès de détaillants vendant des ailes d'oiseaux, et a aussi acquis des spécimens entiers auprès de taxidermistes. (La taxidermie est un procédé de dissection d'animaux sans vie, dans un but scientifique.) Ensuite, ils ont attaché des parties d’animaux empaillés à des moteurs électriques.Cela leur a permis de créer des mécanismes de battements et de tester l'aérodynamique d'un drone à ailes battantes.Aucun être vivant n'en a pâtiDes expériences ont permis aux chercheurs de mieux comprendre comment les oiseaux conservent leur énergie en vol, ce qui pourrait éventuellement être utilisé dans l'industrie aéronautique et aider à économiser du carburant.Ce nouveau genre de drones donne aussi l'occasion de surveiller la faune sans l’effrayer. En effet, les scientifiques utilisent actuellement à cet effet des drones "classiques", mais dans de nombreux cas, ces appareils ressemblant à des hélicoptères peuvent faire peur aux animaux.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

oiseaux, drone, recherche, taxidermiste, vidéo