Une ville burkinabé fait face à une pénurie d’eau potable

La ville de Dori, au nord-est du Burkina Faso, reste sans l’approvisionnement en eau. La situation est d'autant plus critique qu’elle accueille désormais près... 30.04.2023, Sputnik Afrique

Les habitants de Dori sont sortis cette semaine dans la rue pour dénoncer l’absence d’eau à leurs robinets, relate RFI. Ceux de plusieurs quartiers sont complètement à sec. Pour s'approvisionner, il faut se rendre aux puits en périphérie de la ville, ou à une mare, dans la nature."Un bidon de 20 litres coûte 200 francs CFA et un baril coûte 2.500 francs CFA", déplore une habitante. Pourtant, selon le communiqué de la mairie, un bidon de 20 litres ne devrait pas excéder 10 francs CFA, avançait début avrilDjambé Hamidou Diallo, chargé de la communication de la mairie à la Radio municipale de Dori.L'Office national de l'eau et de l'assainissement ne produit que 70 mètres cubes d'eau par heure, pour des besoins évalués à 110 mètres cubes. La situation est d'autant plus critique que Dori, qui recense environ 21.000 habitants, accueille désormais près de 70.000 déplacés internes.Problème récurrentLa ville fait régulièrement face à une pénurie d’eau. En cette période de l’année, la production d’eau est à sa plus faible quantité, expliquait la commune sur les réseaux sociaux en 2019 déjà. En juin 2022 les habitants ont également été obligés d’utiliser les différentes mares et autres puits pour se procurer de l’eau."Ce n’est pas une chose aisée. Je suis obligé d’aller à la mare et puiser l’eau dans des trous creusés par les maraîchers. Là aussi la mare a tari et ces trous n’ont plus assez d’eau. Que devons-nous faire?", témoignait auprès du quotidien Faso.net un habitant.

