Une statue de Bouddha trouvée pour la première fois en Égypte – photo

Une statue de Bouddha trouvée pour la première fois en Égypte – photo

Une statuette de Bouddha a été découverte sur un site antique égyptien proche de la mer Rouge. Elle révèle les liens commerciaux importants entre l'Empire... 30.04.2023

Une équipe d’archéologues américains et polonais a mis au jour une statue de Bouddha datant du IIe siècle de notre ère, a annoncé le 27 avril le ministère égyptien des Antiquités.La trouvaille a été faite lors des fouilles au sein d’un temple, dans l'ancien port maritime égyptien de Bérénice, sur la rive occidentale de la mer Rouge.L’artefact, de 71 centimètres, représente Bouddha en robe, dépourvu de ses membres du côté droit, un halo entourant sa tête en référence aux rayons du soleil.Des liens commerciauxMostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a souligné que la mission archéologique travaillait sur le site depuis 1994. Selon lui, la saison actuelle des fouilles a dévoilé de nombreux signes importants de l'existence de liens commerciaux entre l'Égypte et l'Inde à l'époque romaine.Le pays des pharaons se trouvait alors "au cœur de la route commerciale reliant l'Empire romain à de nombreuses régions du monde antique", a indiqué M.Waziri.Selon la source, des navires arrivaient notamment d'Inde, chargés d'épices, de bijoux, de textiles ou d'ivoire.Marius Goyazda, chef de l’expédition du côté polonais, a noté que la statuette était faite de pierre qui pourrait provenir d'une région située au sud d'Istanbul. Une théorie suggérant selon lui que des commerçants venus d'Inde l’avaient sculptée sur place et dédiée au même temple.

