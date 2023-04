https://fr.sputniknews.africa/20230430/premieres-images-des-caches-darmes-sovietiques-pres-de-soledar-dans-le-donbass---video-1058947636.html

Premières images des caches d'armes soviétiques près de Soledar, dans le Donbass - vidéo

Une vidéo de Sputnik montre pour la première fois des entrepôts d'armes soviétiques situées dans des mines près de Soledar, dans le Donbass. Même si l’armée de... 30.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-30T11:42+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

soledar

artiomovsk (bakhmout)

mine

armes

entrepôt d'armes

L'armée ukrainienne n'a pas réussi à détruire les stocks d'armes et de munitions créées dans les années 1960 dans les mines de sel du village de Paraskovievka situé près de la ville de Soledar, dans la République populaire de Donetsk (RPL).Les correspondants de Sputnik ont visité ces arsenaux souterrains, qui ont été montrés pour la première fois dans une vidéo.L’interlocuteur a précisé que malgré le fait que l'armée de Kiev ait retiré certains armements, il y avait encore un grand nombre d'armes légères et de munitions dans les dépôts.Il a précisé qu'une fois les mines passées sous le contrôle des militaires russes, ils avaient commencé à les déminer.La ville libéréeEn janvier dernier, le groupe Wagner a libéré Soledar et en a pris le contrôle, y compris des mines de sel, qui avaient été partiellement utilisées comme installations de stockage d'armes par l'armée soviétique dans les années 1960.La localité était d'une importance stratégique pour Kiev, car elle se trouvait au centre de la ligne de défense entre Artiomovsk (Bakhmout) et Seversk.Paraskovievka est située entre Artiomovsk et Soledar. Elle a été libérée en février dernier par les forces russes.La ville d'Artiomovsk se trouve dans la partie de la République populaire de Donetsk (RPD) contrôlée par Kiev, au nord de la grande ville de Gorlovka. C'est un nœud de transport important pour l'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans le Donbass. Des combats acharnés y sont en cours.

