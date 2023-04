https://fr.sputniknews.africa/20230430/monnaie-ouest-africaine-et-crise-ukrainienne-entretiens-des-presidents-ivoirien-et-gabonais-1058955571.html

Monnaie ouest-africaine et crise ukrainienne: entretiens des Présidents ivoirien et gabonais

Monnaie ouest-africaine et crise ukrainienne: entretiens des Présidents ivoirien et gabonais

Les Présidents ivoirien et gabonais se sont entretenus à Libreville sur nombre de questions d'actualité dont les conséquences du conflit en Ukraine sur les... 30.04.2023, Sputnik Afrique

L'impact économique de la crise ukrainienne sur l'Afrique et la question de la monnaie unique ouest-africaine ont été au centre des discussions, le 29 avril, entre le Président ivoirien Alassane Ouattara, en visite de travail à Libreville, et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, a annoncé ce 30 avril la présidence ivoirienne.Monnaie unique ouest-africaineM.Ouattara a indiqué que les discussions se poursuivaient sur la question de la monnaie unique ouest-africaine, l’ECO, aussi bien au niveau des chefs d’État que de la Commission de la CEDEAO. Selon lui, des progrès importants ont été enregistrés sur la question de la convergence, notamment en matière d’inflation, de croissance et de déficit. Ainsi, en 2020, un certain nombre de pays, dont la Côte d’Ivoire, avaient déjà rempli la quasi-totalité des critères de convergence. Mais la pandémie de Covid-19 a créé un déficit et des taux d’inflation importants, surtout dans les pays aux monnaies à taux de change flexible, détaille le communiqué. Au regard de cette situation, le Président ivoirien pense que l’ECO ne pourra pas être mise en place avant quelques années, fait savoir la même source.EnvironnementLe Président de la République a félicité à cette occasion son homologue gabonais pour son engagement en faveur de la protection et de la préservation de l’environnement ainsi que pour l’organisation réussie du One Forest Summit, en mars 2023, au Gabon. Cet évènement avait mis en lumière les conséquences néfastes de la pollution et de la dégradation de notre écosystème, en particulier en Afrique. M.Ouattara a souhaité, selon le communiqué, que les recommandations de ce sommet soient effectivement appliquées, d’autant que le continent africain contribue très peu à cette dégradation de l’environnement, à savoir pour 4% de la pollution mondiale.

