https://fr.sputniknews.africa/20230430/le-rwanda-decide-de-numeriser-les-sites-memoriaux-du-genocide-des-tutsi-1058956563.html

Le Rwanda décide de numériser les sites mémoriaux du génocide des Tutsis

Le Rwanda décide de numériser les sites mémoriaux du génocide des Tutsis

Le gouvernement rwandais s'apprête à numériser des sites commémoratifs du génocide des Tutsis, afin de préserver l'histoire du massacre et faciliter l'accès... 30.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-30T18:29+0200

2023-04-30T18:29+0200

2023-04-30T18:39+0200

rwanda

afrique subsaharienne

tutsis

génocide

commémoration

numérisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/09/1055794903_0:38:1837:1071_1920x0_80_0_0_ffc1bdade2481fb71484a84949e06bd9.jpg

Les sites commémoratifs du génocide des Tutsis seront numérisés au Rwanda, a annoncé le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Jean Damascène Bizimana, lors d'un événement destiné à dévoiler un plan de financement du projet à Kigali.Selon lui, la numérisation préservera l'histoire et fournira aux visiteurs un accès électronique à toutes les informations par le biais de vidéos et de documents sonores, et permettra aux gens de visiter ces monuments commémoratifs sans avoir besoin d'un guide. Trois sites numérisés au cours de la 1ère étapeLe projet concernera en premier lieu trois sites mémoriaux, dans l'ouest et l'est du Rwanda, avant d'élargir l'opération à travers le pays. Les données nécessaires, y compris des témoignages de survivants, des photos, des informations sur les procès et d'autres informations pertinentes, ont été collectées pour assurer la mise en œuvre réussie du projet. Les derniers chiffres officiels recensent plus de 170 sites mémoriaux du génocide au Rwanda. Des efforts sont déployés pour fusionner certains vestiges du génocide de sites plus petits vers de nouveaux sites de taille moyenne disposant de suffisamment d'espace pour préserver l'histoire du génocide, et créer un jardin commémoratif afin d'assurer leur bonne préservation. En 1994, le génocide des Tutsis, qui a duré environ 100 jours, a fait près d'un million de morts, principalement des Tutsis et des Hutus modérés.

rwanda

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

rwanda, afrique subsaharienne, tutsis, génocide, commémoration, numérisation