Cinq groupes armés dissouts en RCA en présence du chef de l’État

Le 28 avril, le Palais de la Renaissance à Bangui a accueilli la cérémonie de dissolution de cinq groupes armés. L’événement s’est déroulé en présence du Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra.Les mouvements qui se sont engagés dans la dissolution sont la "Séléka Rénové pour la Paix et la Justice" (SRPJ), "Révolution et Justice", le "Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique" (FPRC), le "Front Démocratique du Peuple Centrafricain" (FDPC), le "Mouvement Patriotique pour la Centrafrique" (MPC).En respectant l’Accord politique pour la paixCe processus a été enclenché le 14 septembre 2022 suite à la rencontre entre Faustin-Archange Touadéra et les représentants des 14 groupes armés signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA). Le document prévoit la dissolution des groupes signataires sur tout le territoire du pays. Vers décembre 2022, quatre groupes armés ont déjà été dissouts.Dans un discours, Faustin-Archange Touadéra a félicité les représentants de ces formations "qui ont décidé de mettre fin à la rébellion et de se réengager dans la République pour œuvrer en faveur du retour définitif de la paix"

