https://fr.sputniknews.africa/20230430/arrestation-de-huit-separatistes-presumes-au-nigeria-1058959426.html

Arrestation de huit séparatistes présumés au Nigeria

Arrestation de huit séparatistes présumés au Nigeria

La police nigériane a arrêté huit séparatistes présumés qu'elle soupçonne d'être impliqués dans le meurtre de six personnes dont quatre policiers le 21 avril... 30.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-30T22:22+0200

2023-04-30T22:22+0200

2023-04-30T22:22+0200

nigeria

afrique subsaharienne

séparatisme

séparatistes

arrestation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104034/22/1040342216_0:125:1333:875_1920x0_80_0_0_6fae77ad792ad86d3d866219a6a82edc.jpg

Huit présumés séparatistes, suspectés d'avoir mené la semaine dernière une attaque meurtrière contre des policiers, ont été arrêtés cette semaine dans le sud-est du Nigeria, a annoncé dimanche la police locale dans un communiqué. L'attaque avait eu lieu le 21 avril dans la région de Ngor-Okpala de l'État d'Imo. Quatre policiers en patrouille avaient été tués lors de cette attaque, et des balles perdues avaient tué deux civils. A sa suite, plusieurs opérations de police ont été lancées, menant notamment à l'arrestation de quatre hommes âgés de 44 à 53 ans, a déclaré le porte-parole de la police de l'Etat d'Imo, Henry Okoye. Selon lui, "les suspects ont avoué" être membres du Mouvement des peuples autochtones du Biafra (IPOB), et de sa branche armée, et avoir participé "au récent meurtre de quatre policiers et deux civils à Ngor Okpala". Les informations obtenues auprès des suspects ont permis de lancer une autre opération jeudi sur l'une de leurs cachettes où quatre autres hommes, membres de IPOB, ont été arrêtés après un affrontement armé. Plusieurs séparatistes blessés ont réussi à s'échapper, selon le communiqué. Des armes et des munitions ont été retrouvées sur les lieux.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, afrique subsaharienne, séparatisme, séparatistes, arrestation