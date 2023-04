https://fr.sputniknews.africa/20230429/un-systeme-antiaerien-mobile-russe-tor-m2-elimine-un-drone-ennemi-furia---video-1058933998.html

Un système antiaérien mobile russe Tor-M2 élimine un drone ennemi Furia - vidéo

Un système de missiles sol-air Tor-M2 de l’armée russe a détruit deux drones ukrainiens dans une zone de l’opération spéciale.Le premier appareil abattu était un Furia de fabrication ukrainienne, conçu pour la reconnaissance radio et opto-électronique et la correction des tirs d'artillerie. Pour la deuxième cible, l’armée russe a dû travailler en mouvement, tout en manœuvrant pour éviter des tirs de riposte, a dit à Sputnik un commandant russe.Selon lui, le second engin anéanti était un drone de reconnaissance similaire au Furia.Le militaire a noté qu’une autre particularité du Tor-M2, prévue par les concepteurs, a été révélée lors de cette mission. Il s'agit du tir en mouvement.Le Tor-M2 est conçu pour repousser les frappes massives d'armes de haute précision. C'est le seul système au monde capable de garantir la frappe de cibles aériennes en mouvement, ce qui permet de changer rapidement de position et d'échapper immédiatement aux tirs de représailles de l'ennemi.

