https://fr.sputniknews.africa/20230429/un-nouveau-braquage-dune-bijouterie-bulgari-a-paris-des-suspects-en-fuite-1058939073.html

Nouveau braquage d'une bijouterie Bulgari à Paris, des suspects en fuite

Nouveau braquage d'une bijouterie Bulgari à Paris, des suspects en fuite

La bijouterie de luxe Bulgari de la place Vendôme, à Paris, a de nouveau été braquée, pour la deuxième fois en un an et demi. Trois malfaiteurs sont en fuite. 29.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-29T17:58+0200

2023-04-29T17:58+0200

2023-04-29T18:01+0200

international

france

cambriolage

paris

faits divers

joaillerie

braquage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1d/1058938854_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_57a3f329591e4cfe9855cabdcea920f6.jpg

La joaillerie de luxe Bulgari, située sur l'emblématique place Vendôme à Paris, a fait l'objet d'un vol à main armée ce samedi 29 avril en début d'après-midi, ont fait savoir la police et le parquet, confirmant une information d'Actu17.Selon les premiers éléments, trois individus à bord de deux motos se sont présentés à la bijouterie vers 13h45, a précisé une source policière. Deux d'entre eux étaient porteurs d'armes longues, a-t-elle indiqué, ajoutant qu'ils avaient frappé l'agent de sécurité. Le préjudice est en cours d'évaluation, selon la source policière.Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux semblant correspondre au braquage, on voit deux imposantes motos noires stationnées sur le trottoir, devant la bijouterie. Un homme casqué, armé et vêtu de noir fait le guet.Puis les trois hommes prennent la fuite sur les deux motos, selon les images.Une enquête de flagrance pour vol à main armée en bande organisée a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, a indiqué le parquet de Paris.Deuxième vol à main armée en moins de deux ansLa bijouterie Bulgari avait déjà fait l'objet d'un vol à main armée, en septembre 2021, dont le préjudice avait été estimé à dix millions d'euros. Parmi l'équipe de braqueurs, l'un avait été blessé à la jambe par un policier. Interpellé, il avait été mis en examen et écroué.En juin 2022, deux autres suspects âgés à l'époque de 26 et 37 ans et originaires de Seine-Saint-Denis, avaient été interpellés.Ils avaient également été mis en examen et placés en détention provisoire.

france

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

international, france, cambriolage, paris, faits divers, joaillerie, braquage