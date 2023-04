https://fr.sputniknews.africa/20230429/tunisie-210-corps-dimmigrants-clandestins-repeches-en-10-jours-1058919847.html

Tunisie: 210 corps d'immigrants clandestins repêchés en 10 jours

Selon des examens préliminaires, il s'agit d'immigrants clandestins appartenant à des nationalités d'Afrique subsaharienne. 29.04.2023, Sputnik Afrique

Quelques 210 cadavres ont été repêchés par les unités navales tunisiennes de la région du centre (Sfax, Kerkennah et Mahdia) entre le 18 et 27 avril courant, a révélé le 28 avril le porte-parole officiel de la Garde nationale tunisienne, Houcemeddine Jbabli.La même source a affirmé que l'opération a été menée, dans sa totalité, en étroite coordination avec les autorités locales.Selon des examens préliminaires, il s'agit d'immigrants clandestins appartenant à des nationalités d'Afrique subsaharienne.Les conclusions finales des médecins légistes sont en attente. Le nombre de corps d'immigrants clandestins, de nationalités locale et étrangères, repêchés récemment au large des côtes orientales de la Tunisie ne cesse de s'amplifier malgré les efforts consentis par les autorités tunisiennes pour lutter contre le phénomène de l'émigration irrégulière.

