Retour définitif de France de tirailleurs au Sénégal: une "injustice réparée", selon Macky Sall

Retour définitif de France de tirailleurs au Sénégal: une "injustice réparée", selon Macky Sall

Neuf tirailleurs, âgés de 85 à 96 ans, qui ont servi dans l'armée française en Indochine et en Algérie, sont définitivement rentrés au Sénégal.

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, s'est félicité du retour définitif de France dans leurs familles respectives de neuf Tirailleurs sénégalais, considérant cela comme la "réparation d’une injustice longtemps infligée aux anciens combattants". Les ministres en charge respectivement des Affaires étrangères et des Forces armées, Aissata Tall Sall et Sidiki Kaba, ont pris part à cette rencontre qui s'est tenue en présence des familles de ces anciens combattants, de la hiérarchie militaire et de l’ambassadeur de France au Sénégal, Phillipe Lalliot. Le terme "Tirailleurs sénégalais" fait référence à ce régiment instauré par le gouverneur Louis Faidherbe en 1852 pour incorporer des soldats issus des anciennes colonies françaises d’Afrique dans l’armée de la métropole. Les Tirailleurs élevés au grade de grand officier de l'Ordre du LionCes neufs anciens combattants, issus de la dernière génération du régiment de Tirailleurs dissout en 1960, ont tous été élevés au grade de grand officier de l’Ordre national du Lion. Le colonel de la gendarmerie Gorgui Dieng, a été lui élevé à la dignité de grand-croix de l’Ordre national du Lion. Macky Sall a ajouté que "ces anciens combattants, bien qu’honorés par la France, méritent tous les honneurs chez eux avec la dignité ".Injustices et inégalitésLe chef de l'État a insisté sur la réparation d’une "série d’injustices", en rappelant notamment "les pensions inégales" en fonction des nationalités et de la couleur de la peau et "l’impossibilité" pour les Tirailleurs sénégalais de "commander des troupes non indigènes". Macky Sall, qui a rendu hommage aux neuf anciens combattants, a parlé d’un "devoir de mémoire" en faisant allusion aux morts durant les guerres en Algérie comme en Indochine, ainsi qu'au massacre de Tirailleurs au camp de Thiaroye, à Dakar. Le chef de l’État a rappelé les contributions des Tirailleurs sénégalais dans les grandes guerres pour la libération de la France, en citant des propos du général de Gaulle, qui relevait que "l’Afrique fut le refuge de notre honneur et de notre indépendance".

