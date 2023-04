https://fr.sputniknews.africa/20230429/les-echanges-en-monnaies-nationales-faciliteront-les-echanges-en-afrique-estiment-deux-economistes-1058941022.html

Les échanges en monnaies nationales faciliteront les échanges en Afrique, estiment deux économistes

La dédollarisation est une tendance définitive dans beaucoup de pays, estiment des experts en économie congolais et burkinabè. Au micro de Sputnik, ils... 29.04.2023, Sputnik Afrique

Les pays africains, qui aspirent à la souveraineté monétaire, devraient passer au commerce en monnaies nationales pour réduire leur dépendance à l’Occident, ont déclaré à Sputnik Hamidou Sawadogo, expert en macroéconomie et enseignant-chercheur à l'université Joseph Ko Zerbo (Burkina Faso), et Fortuna Mungunga, expert en économie et finances en RDC.La dédollarisation, "c'est quelque chose à mon sens qu'on ne peut pas freiner", estime M.Sawadogo.Devenir plus indépendantsPour M.Mungunga, "utiliser la monnaie nationale est vraiment chose facile. Cela va faciliter beaucoup de choses" et c’est pour cette raison que "la dédollarisation, oui, ça se fait petit à petit".Il cite en exemple la Chine où "un dollar vaut maintenant un yuan". Chaque économie a besoin de pouvoir renforcer sa force économique et ce qui permet de renforcer la puissance d'une nation, c’est sa monnaie, note-t-il.Réduire les coûts de transactionPour l’enseignant-chercheur, le fait de commercer en monnaie nationale réduit aussi le coût de transaction lié à la conversion de la monnaie nationale en dollar.Assurer un développement véritableSelon M.Sawadogo, les pays africains qui veulent avoir une indépendance économique et financière, doivent augmenter leur taux de productivité, doivent augmenter leur compétitivité. Ils doivent pouvoir pénétrer les marchés étrangers.

