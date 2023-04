https://fr.sputniknews.africa/20230429/erdogan-reapparait-en-public-apres-son-malaise---images-1058931131.html

Erdogan réapparaît en public après son malaise - images

Erdogan réapparaît en public après son malaise - images

Atteint par un virus intestinal selon son entourage, le chef de l'État ne s'était plus exprimé pendant quatre jours que par visioconférence, suscitant des... 29.04.2023, Sputnik Afrique

Recep Tayyip Erdogan est réapparu en public le 29 avril à Istanbul.Accompagné par son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, M. Erdogan a visité le Teknofest sur l'ancien aéroport Atatürk d'Istanbul, un salon aéronautique que la Turquie présente comme "le plus grand du monde" et qui permet à l'industrie militaire turque d'exposer ses drones et ses avions. Le chef de l'État doit ensuite participer dans la journée à un meeting électoral à Izmir, sur la côté ouest, selon son programme officiel. Il est également attendu dimanche à Ankara, la capitale, exactement deux semaines avant le premier tour du scrutin, pour reprendre le cours de sa campagne électorale après une pause de quatre jours cette semaine.

