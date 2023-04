https://fr.sputniknews.africa/20230429/des-missiles-de-croisiere-russes-aneantissent-un-poste-de-commandement-ukrainien-1058939696.html

Des missiles de croisière russes anéantissent un poste de commandement ukrainien

Des missiles de croisière russes anéantissent un poste de commandement ukrainien

La Défense russe a annoncé avoir effectué une frappe de missiles contre le poste de commandement du groupe Kherson des forces ukrainiennes, causant des dégâts... 29.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-29T18:42+0200

2023-04-29T18:42+0200

2023-04-29T18:42+0200

donbass. opération russe

frappe de missile

république populaire de donetsk (rpd)

kherson

opération militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/1d/1053721436_0:17:938:545_1920x0_80_0_0_b8d0759605c73492eabca56582120385.jpg

Le poste de commandement du groupement Kherson des forces ukrainiennesa été touché par une frappe de missiles de croisière russes le 28 avril, a annoncé ce samedi 29 avril le ministère russe de la Défense dans un rapport.En 24 heures, plus de 825 militaires ukrainiens et mercenaires ont été mis hors d’état de nuire, selon le bilan quotidien du ministère.De plus, de lourdes pertes matérielles ont été recensées du côté des forces de Kiev. Le groupe de forces Sud de l’armée russe a empêché plusieurs contre-attaques ukrainiennes dans la république populaire de Donetsk (RPD).

kherson

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

frappe de missile, république populaire de donetsk (rpd), kherson, opération militaire