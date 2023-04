https://fr.sputniknews.africa/20230429/a-varsovie-la-police-prend-dassaut-une-ecole-rattachee-a-lambassade-russe-moscou-reagit---video-1058928514.html

À Varsovie, la police prend d’assaut une école rattachée à l’ambassade russe, Moscou réagit - vidéo

Ce 29 avril, la police de Varsovie, accompagnée des autorités locales, a pénétré de force dans un bâtiment scolaire rattaché à l'ambassade de Russie. Moscou... 29.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-29T11:38+0200

2023-04-29T11:38+0200

2023-04-29T12:43+0200

Les autorités locales et la police ont pris le contrôle d’une école liée à l'ambassade de Russie à Varsovie en en enfonçant la porte ce 29 avril, rapporte le correspondant de Sputnik sur place.Dans la matinée, des représentants du bureau du maire, accompagnés de la police et de diplomates russes, sont arrivés au bâtiment de l’école. Un représentant du maire a exigé que le portail soit ouvert, ce qui lui a été refusé. Les autorités ont alors entrepris de l'enfoncer.Au bout d'un certain temps, elles ont réussi à pénétrer dans le bâtiment, puis ont mis une chaîne et un cadenas afin qu'aucun bien ne puisse en être sorti. Seuls les employés de l'ambassade ont été autorisés à pénétrer dans les locaux.La violation de la Convention de VienneL’ambassadeur russe en Pologne a insisté auprès de Sputnik sur le fait que toutes les décisions sur la saisie du bâtiment seraient considérées comme illégales par la partie russe. Il a mis en garde contre une réponse diplomatique appropriée.Un peu plus tard dans la journée, l’ambassadeur russe a dit que le personnel avait jusqu’à 16h pour quitter le bâtiment.Processus de saisie des biens de RussieEn mars 2022, la Pologne a annoncé qu'elle avait entamé un processus de saisie des biens immobiliers russes à Varsovie. Le ministère polonais des Affaires étrangères a demandé à l'administration d'État "d'engager une procédure d'exécution à l'encontre de deux propriétés inutilisées à des fins diplomatiques et consulaires, qui sont en possession illégale de la Fédération de Russie".Il s’agissait du bâtiment où se trouve l'école et d’un autre où des diplomates russes vivaient. Ce dernier est désormais inoccupé et nécessite des réparations.

