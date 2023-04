https://fr.sputniknews.africa/20230428/loccident-se-preparait-a-lavance-a-la-confrontation-avec-la-russie-selon-moscou-1058904389.html

L'Occident "se préparait à l'avance à la confrontation avec la Russie", selon Moscou

Presque tous les pays de l'Otan ont dirigé leur potentiel de combat et leurs capacités contre la Russie, selon le ministre russe de la Défense

Les pays occidentaux ont eu des préparatifs de longue date pour une confrontation avec la Russie, a fait savoir Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense."Le potentiel et les capacités militaires de presque tous les pays de l'Otan ont été utilisés", a-t-il constaté.Malgré ce fait, l'opération militaire, lancée par la Russie en février 2022, sera menée à son terme: "La Russie n'a eu d'autre choix que d'éliminer les menaces émanant du territoire ukrainien par des moyens militaires. Nos tâches sont claires et l'opération militaire spéciale sera achevée", a déclaré Sergueï Choïgou.Déstabilisation de l’EuropeLa livraison par l’Occident d’armes à l’Ukraine a un effet boomerang et crée des risques de déstabilisation de la situation en Europe et dans le monde.Selon lui, l’aide militaire à l’Ukraine par les pays occidentaux "ne fait que prolonger le conflit", cause "de nouvelles victimes et la destruction d'infrastructures ". Cette livraison d’armes "revient finalement comme un boomerang, affectant la stabilité en Europe et dans le monde".Washington incite les autres pays à faire de mêmeLe conflit en Ukraine confirme la volonté des États-Unis et de leurs alliés de pousser les autres pays à une confrontation militaire avec Moscou et Pékin, a lancé le ministre russe."Washington et ses complices réalisent leur plan stratégique, qui consiste à pousser d'autres pays dans une confrontation militaire avec des États qui ne leur plaisent pas, principalement avec la Russie et la Chine. Une confirmation d'une telle politique criminelle est le conflit en Ukraine. Son véritable objectif est d'infliger une défaite stratégique à la Russie, de créer une menace pour la Chine et de maintenir sa position de monopole dans le monde", a déclaré Sergueï Choïgou.

