L’industrie des drones est cruciale pour la Russie, déclare Vladimir Poutine

L’industrie des drones est cruciale pour la Russie, déclare Vladimir Poutine

Les investissements dans l'industrie des drones atteindront mille milliards de roubles, a fait savoir le 27 avril le Président russe. D’après lui, ce domaine... 28.04.2023, Sputnik Afrique

L'industrie des appareils aériens sans pilote est un domaine d'activité très important pour la Russie et très prometteur, a déclaré le 27 avril Vladimir Poutine. Le Président russe était en visite sur le site le plus innovant dans la production de drones, Roudniovo.Selon lui, les investissements dans cette industrie s'élèveront à mille milliards de roubles à l'avenir, soit 12,5 milliards de dollars.Il a aussi souligné que l’industrie des drones était non seulement importante, mais aussi intéressante:En outre, selon M.Poutine, il n'existe aucune aire d’activité ou sphère économique où il serait impossible d'utiliser des appareils aériens sans pilote. De plus, le développement de l'industrie des drones augmente la compétitivité de l'économie du pays.Améliorer la résolution des images depuis l'espaceLe chef de l’État russe a également évoqué le fait que la Russie s’efforçait d’améliorer la résolution de ses images spatiales. Selon lui, les photos de drones les plus récentes sont encore meilleures que celles des appareils spatiaux, d'où la demande pour ces engins.

