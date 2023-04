La vidéo du présentateur phare écarté de Fox News plus vue que celle de la candidature de Biden

https://fr.sputniknews.africa/20230428/la-video-du-presentateur-phare-ecarte-de-fox-news-plus-vue-que-celle-de-la-candidature-de-biden-1058911166.html

Une vidéo du présentateur américain Tucker Carlson qui a récemment quitté la chaîne Fox News a dépassé largement en vues sur Twitter celle dans laquelle le... 28.04.2023, Sputnik Afrique

La vidéo prise par un présentateur télé est devenue plus regardée que le lancement de la campagne du Président américain.La star de télévision américaine Tucker Carlson a publié sa vidéo le 26 avril, un jour après l'officialisation par Joe Biden de sa candidature à la présidentielle en 2024. Au moment de la publication de cet article, la séquence prise par l'ex-présentateur avait été visionnée plus de 73 millions de fois, alors que celle de Joe Biden avait été vue plus de 42 millions de fois.Éviction des sujets importants dans les médias américainsDans sa vidéo, Tucker Carlson s’en prend aux médias américains en affirmant qu’il y a une interdiction d’aborder les sujets importants."Les deux partis politiques et leurs donateurs sont parvenus à un accord sur ce qui leur est bénéfique et ont convenu d’arrêter les discussions", poursuit la vedette de la télé pour qui, dans ce contexte, les États-Unis ressemblent à un "État à parti unique"."C'est une constatation dépressive, mais ce ne sera pas toujours comme cela. Les choses vraies prévalent", a conclu le présentateur.Tucker Carlson vient de se séparer de Fox News le 24 avril, où il animait depuis 2016Tucker Carlson Tonight, émission très regardée le soir. Le journaliste a interviewé des personnalités de taille, comme récemment Donald Trump et ElonMusk. La chaîne n’a pas donné la raison du départ du présentateur.

