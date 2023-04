La Russie prête à resserrer les liens avec le Sénégal dans les sports

https://fr.sputniknews.africa/20230428/la-russie-prete-a-resserrer-les-liens-avec-le-senegal-dans-les-sports-1058918065.html

Moscou veut intensifier son partenariat avec Dakar dans le domaine des sports. Le ministre russe des Sports, en visite au Sénégal, a invité ce pays à...

La Russie est prête "à étendre ses liens sportifs avec le Sénégal et à accroître la participation mutuelle des athlètes aux événements sportifs", a déclaré ce vendredi 28 avril le ministre russe des Sports Oleg Matytsine, en visite de travail dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.Le ministre russe des Sports a invité la délégation sénégalaise au Festival international du sport universitaire, qui se déroulera dans la ville russe d'Ekaterinbourg en août, et au tournoi international "Jeux du futur", qui se tiendra à Kazan en Russie en 2024.Pendant son séjour à Dakar, M.Matytsine a été reàu par le Président sénégalais, Macky Sall. Le ministre a noté qu'il était important de continuer à maintenir "une telle dynamique et de renforcer la coopération avec le Sénégal dans le domaine humanitaire, principalement dans le domaine de la formation du personnel national".Le ministre russe des Sports effectue une tournée en Afrique du 25 au 29 avril. Avant d’arriver au Sénégal, il s'est rendu au Bénin et au Togo

