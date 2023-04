https://fr.sputniknews.africa/20230427/vendre-les-banques-publiques-algeriennes-aux-occidentaux-serait-un-mauvais-signal-envoye-aux-brics-1058894723.html

Vendre les banques publiques algériennes aux Occidentaux "serait un mauvais signal" envoyé aux BRICS

Vendre les banques publiques algériennes aux Occidentaux "serait un mauvais signal" envoyé aux BRICS

La privatisation des banques promue par le chef d’État algérien n’est pas une bonne solution, affirme à L’Afrique en marche Omar Aktouf, professeur à HEC... 27.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-27T17:49+0200

2023-04-27T17:49+0200

2023-04-27T17:49+0200

afrique en marche

podcasts

algériens

banques

argent

privatisation

brics

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1b/1058894054_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_8bc4eacbe8f6f607d6972e0903e02ee9.jpg

Vendre les banques publiques algériennes aux Occidentaux «serait un mauvais signal» envoyé aux BRICS La privatisation des banques promue par le chef d’État algérien n’est pas une bonne solution, affirme à L’Afrique en marche Omar Aktouf, professeur à HEC Montréal. Il faudrait «regarder le désastre économique et social dans les pays occidentaux» pour s’en convaincre, indique-t-il.

À l’occasion du Conseil des ministres tenu le 2 avril, le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a demandé avec insistance au gouvernement d’accélérer le processus d’ouverture du capital des banques publiques, six au total, aux investisseurs privés, nationaux ou étrangers.Dans le même sens, le Pr Aktouf se dit étonné de voir qu’on continue "à chanter les louanges de l’ultra-libéralisme, notamment financier, alors que ce sont les pays qui ont fait l’inverse, à l’instar de l’Islande, qui s’en sortent à merveille actuellement". La moindre des choses, estime-t-il, aurait été d’envoyer "des équipes dans ce pays et dans ceux également qui ont gardé une bonne partie des grandes banques et des grandes entreprises sous le contrôle de l’État -la Chine, la Russie, l’Inde- afin d’étudier et d’identifier ce qui a permis à ces pays de se développer massivement. Puis tenter de créer un modèle en Algérie inspiré de ces pays, tenant compte des spécificités de l’économie algérienne, dont le fait primordial à ne pas perdre de vue: l’argent des banques publiques vient exclusivement des exportations des hydrocarbures".Enfin, M.Aktouf recommande à tous les pays africains "d’être patients et de s’organiser pour la création d’une réelle banque de développement dans le cadre d’une coopération renforcée avec les BRICS".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

podcasts, algériens, banques, argent, privatisation, brics, afrique, аудио