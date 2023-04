https://fr.sputniknews.africa/20230427/un-su-24-21-drones-quatre-quartiers-dartiomovsk-ce-que-kiev-a-perdu-en-24h-1058890202.html

Un Su-24, 21 drones, quatre quartiers d’Artiomovsk: ce que Kiev a perdu en 24h

En ces dernières 24 heures, les militaires russes ont éliminé près de 670 soldats ukrainiens, dont plus de 400 sur l’axe de Donetsk, indique la Défense russe... 27.04.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées ukrainiennes ont perdu environ 670 militaires ces dernières 24 heures, rapporte ce 27 avril le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Plus de 400 soldats, dont des mercenaires, ont été tués sur l’axe de Donetsk, en proie à des combats intenses, notamment à Artiomovsk (Bakhmout).Les troupes d’assaut ont libéré quatre quartiers supplémentaires dans la partie ouest de la ville.Les forces armées de Kiev ont également perdu jusqu’à 110 soldats sur l’axe de Koupiansk, et jusqu’à 60 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié. Enfin, plus de 70 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 30 sur l’axe de Kherson.Quatre groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été mis en échec dans la République populaire de Lougansk (RPL) et dans la région de Kharkov.Selon la Défense, la marine russe a effectué une frappe concentrée d'armes de haute précision à longue portée contre des réserves militaires ukrainiennes.Armes détruitesUn avion ennemi Su-24 a été abattu ainsi que 21 drones.L’armée russe a aussi intercepté quatre projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS de production américaine.Parmi les obusiers mis hors service figurent un obusier américain M777, un D-20, quatre D-30, deux canons automoteurs Gvozdika, un canon antiaérien automoteur Gepard de fabrication allemande, ainsi qu’un lance-roquettes multiple Grad.Un radar de contrebatterie AN/TPQ-50 de fabrication américaine a aussi été anéanti, ainsi qu’un système antiaérien mobile Tor-M1 et quatre systèmes d’armes sol-air ukrainiens S-300. Un radar P-18 et un ST-68 ont aussi été détruits.En outre, des entrepôts de munitions ont été anéantis dans la République populaire de Donetsk.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 78 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires dans 109 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 413 avions, 228 hélicoptères et 3.882 drones. Elle a détruit 421 systèmes de défense sol-air, 8.878 chars et autres blindés, 1.095 lance-roquettes multiples, 4.671 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 9.805 autres équipements militaires.

2023

