Un hélicoptère filme l’ambassade russe à Paris, Moscou réagit

Un hélicoptère filme l’ambassade russe à Paris, Moscou réagit

Un hélicoptère du ministère français de l’Intérieur a survolé le territoire de l’'ambassade de Russie à Paris. La Russie a envoyé une note de protestation au... 27.04.2023, Sputnik Afrique

L'ambassade de Russie à Paris a envoyé une note de protestation au ministère français des Affaires étrangères après qu'un hélicoptère du ministère de l'Intérieur a filmé le territoire de la mission diplomatique russe.Les autorités n'ont pas réagi à la note russe.Selon lui, l'incident a eu lieu début mars.Une vidéo, mise à la disposition de Sputnik, montre qu'un hélicoptère avec l'inscription Sécurité civile tourne au-dessus de l'ambassade et qu'une personne à bord tient un appareil photo avec un grand objectif et prend des photos.L'inscription sur l'appareil permet de conclure qu'il appartient à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), relevant du ministère français de l'Intérieur. En règle générale, ces hélicoptères sont utilisés lors de catastrophes naturelles ou d'accidents.

