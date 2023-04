https://fr.sputniknews.africa/20230427/poutine-et-erdogan-inaugurent-la-centrale-dakkuyu-en-turquie-1058888882.html

"Projet phare": Poutine et Erdogan inaugurent la première centrale nucléaire en Turquie - images

"Projet phare": Poutine et Erdogan inaugurent la première centrale nucléaire en Turquie - images

Les Présidents turc et russe ont participé ce 27 avril à la cérémonie de livraison du premier lot de combustible nucléaire sur le site de la centrale nucléaire... 27.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-27T16:02+0200

2023-04-27T16:02+0200

2023-04-27T16:41+0200

turquie

russie

vladimir poutine

recep tayyip erdogan

nucléaire

centrale nucléaire d'akkuyu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1b/1058890876_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_4e5e17bf57e92db5839b306be5b6d5a1.jpg

Ce 27 avril, la Russie et la Turquie ont officialisé la livraison de combustible nucléaire dans le réacteur numéro 1 de la centrale d’Akkuyu. Rosatom a remis un certificat le statuant au ministère turc de l'Énergie.Les Présidents Poutine et Erdogan y ont participé en visioconférence.Se prononçant lors de la cérémonie, le Président Poutine a félicité tous les participants "pour une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de l'un des plus grands projets communs de l'histoire des relations russo-turques."10% des besoins énergétiquesLa mise en exploitation des quatre réacteurs fournira à la Turquie 10% de ses besoins en énergie électrique.Après le chargement en combustible du premier réacteur de la centrale, les trois autres seront chargés d’ici fin 2026 à un an d’intervalle pour chacun. La production d’énergie sur le premier réacteur ne commencera cependant que dans 9 ou 12 mois, soit avant mars 2024.Recep Tayyip Erdogan a souligné que grâce à la mise en exploitation de la centrale d’Akkuyu la Turquie pourrait diminuer les importations de gaz naturel pour la production d’électricité et vendre le gaz de la mer Noire. Selon lui, la centrale fournira à l’économie turque 6,5 milliards de dollars de revenus supplémentaires.

turquie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, russie, vladimir poutine, recep tayyip erdogan, nucléaire, centrale nucléaire d'akkuyu