Le Nigeria enregistre 55 millions de cas de paludisme par an

Le Nigeria enregistre 55 millions de cas de paludisme par an

S'exprimant lors d'un point de presse à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le ministre nigérian de la Santé, Osagie Ehanire, a déclaré : "On estime qu'environ 55 millions de cas de paludisme et près de 90.000 décès dus à cette maladie surviennent chaque année dans notre pays"."Le fardeau économique du paludisme au Nigeria a été estimé à 1,6 milliard de dollars en 2022 et pourrait atteindre environ 2,8 milliards de dollars en 2030", a-t-il fait savoir.Il est important de noter qu'une lutte réussie contre le paludisme augmentera la productivité, améliorera la santé, réduira l'absentéisme scolaire, diminuera la pauvreté et facilitera la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), a-t-il souligné.Par conséquent, nous devons continuer à nous battre pour atteindre l'objectif "zéro paludisme" d'ici 2030, conformément à la stratégie technique mondiale de l'Organisation mondiale de la santé", a-t-il déclaré.

