Le MENA au centre de l’attention des BRICS lors d’une réunion au Cap

Le MENA au centre de l’attention des BRICS lors d’une réunion au Cap

La situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord préoccupe les BRICS. À cet effet, les pays de l’Organisation se sont réunis en Afrique du Sud pour faire un... 27.04.2023, Sputnik Afrique

Des consultations consacrées à la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) se sont tenues le 26 avril au Cap, en Afrique du Sud, entre les vice-ministres des Affaires étrangères et les représentants spéciaux des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a annoncé ce jeudi 27 avril le ministère russe des Affaires étrangères.La réunion a eu lieu sous la présidence de Candith Mashego-Dlamini, vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération.Résolutions dans les règles de l’artÉtaient présents à cette rencontre Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères; de ses homologues chinois Zhai Jun et brésilien Carlos Duarte; et Pradeep Rajpurohit, directeur du Département pour l’Asie occidentale et l’Afrique du Nord du ministère indien des Affaires étrangères, a précisé la diplomatie russe.Les représentants des BRICS ont insisté sur la nécessité de régler les problèmes auxquels sont confrontés le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord "conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, sur la base des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale".La prochaine réunion des représentants des BRICS dans ce même format se tiendra en 2024 en Russie, a conclu le ministère russe des Affaires étrangères.

