Le Mali reçoit de Chine un lot d'équipements militaires

Le Mali a réceptionné un lot d'équipements militaires envoyé par la Chine, "exclusivement acquis sur le budget militaire", a indiqué le ministre de la Défense... 27.04.2023, Sputnik Afrique

Une cérémonie officielle de remise d'équipements militaires chinois achetés par le Mali s'est tenue ce jeudi 27 avril au camp de Kati, près de Bamako, en présence du Président de la transition, le colonel Assimi Goïta.Les équipements ont été "exclusivement acquis sur le budget militaire", a précisé Sadio Camara, ministre malien de la Défense. La livraison est composée de véhicules blindés et tactiques, de camions logistiques -citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement-, d'ambulances médicalisées, d'armes individuelles et collectives, d'équipements individuels du combattant, a énuméré M.Camara. "La qualité de votre matériel et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des forces armées maliennes", a-t-il souligné. Livraisons de matériel militaire au MaliDes livraisons d'équipements militaires russes ont eu lieu en mars et août 2022, puis en janvier 2023. En mars, l'armée malienne a reçu plusieurs avions de Russie et des drones de Turquie. Les livraisons d'armes en provenance de Chine sont plus rares. Depuis 2012, le Mali est en proie à des incursions terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

