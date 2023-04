https://fr.sputniknews.africa/20230427/la-tunisie-nomme-un-ambassadeur-en-syrie-pour-la-premiere-fois-en-dix-ans---1058895701.html

La Tunisie nomme un ambassadeur en Syrie pour la première fois en dix ans

Après 10 ans de silence, les relations entre la Syrie et la Tunisie prennent un nouveau départ. Le Président tunisien a nommé un nouvel ambassadeur à Damas. 27.04.2023, Sputnik Afrique

Le Président tunisien Kaïs Saïed a nommé un nouvel ambassadeur en Syrie après des années d'interruption, a annoncé ce jeudi 27 avril son bureau.Mi-avril, le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad, a effectué une visite de travail en Tunisie pour la première fois depuis plus de dix ans.Auparavant, l'agence d’information publique syrienne SANA, citant une déclaration conjointe des autorités syriennes et tunisiennes, avait indiqué que Damas avait décidé de rouvrir l'ambassade de Syrie à Tunis et d’y envoyer un diplomate représentant son pays, en réponse à l'initiative, datant de février, du Président Kaïs Saïed de nommer un ambassadeur tunisien en Syrie.Relations syro-tunisiennesLa Tunisie avait expulsé l’ambassadeur syrien en 2012, peu après le déclenchement du conflit armé en Syrie.La rupture des relations syro-tunisiennes, qui s'est produite pendant la présidence de Moncef Marzouki, avait été critiquée à l'époque par l'opposition.

