https://fr.sputniknews.africa/20230427/erdogan-propose-a-poutine-de-travailler-sur-de-nouvelles-initiatives-concernant-laccord-cerealier-1058886224.html

Erdogan discute avec Poutine de nouvelles initiatives concernant l’accord céréalier

Erdogan discute avec Poutine de nouvelles initiatives concernant l’accord céréalier

Lors de son échange téléphonique avec Vladimir Poutine, le Président turc a évoqué de nouvelles initiatives concernant l'accord céréalier. Il a également... 27.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-27T15:22+0200

2023-04-27T15:22+0200

2023-04-27T15:57+0200

russie

accord céréalier d’istanbul (2022)

turquie

recep tayyip erdogan

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1058886224.jpg?1682603840

Quelques semaines avant l’expiration de l’initiative de la mer Noire, Recep Tayyip Erdogan essaie de lui donner un nouvel élan."Le Président Erdogan a annoncé la possibilité de travailler sur de nouvelles initiatives dans le cadre du groupe de travail proposé", a déclaré ce 27 avril la présidence turque à l’issue d’un échange téléphonique entre les leaders turc et russe.Signé initialement en été 2022 par Moscou, Kiev et Ankara avec l’aide de l’Onu, l'accord céréalier expire le 18 mai. Le 18 mars 2023, il a été prolongé pour 60 jours au lieu de 120, comme cela avait été le cas antérieurement.Moscou a ensuite fait savoir qu’il suspendrait sa participation le 18 mai, s’il n’y avait pas de progrès tangibles concernant le déblocage des exportations agricoles russes et l’expédition de produits vers les pays dans le besoin.

russie

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, accord céréalier d’istanbul (2022), turquie, recep tayyip erdogan, vladimir poutine