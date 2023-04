https://fr.sputniknews.africa/20230426/xi-jinping-sentretient-avec-zelensky-pour-la-premiere-fois-depuis-le-debut-de-loperation-russe-1058872431.html

Xi Jinping s’entretient avec Zelensky pour la première fois depuis le début de l'opération russe

Un mois après sa visite à Moscou, le dirigeant chinois a eu un entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky, lors duquel il a souligné que son pays voulait... 26.04.2023, Sputnik Afrique

La Chine reste disposée à coopérer avec l'Ukraine en vue de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique, a déclaré le Président chinois Xi Jinping lors d’une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.Xi Jinping a souligné que les relations sino-ukrainiennes se développaient depuis 31 ans et avaient atteint le niveau de partenariat stratégique. Il a surtout remercié la partie ukrainienne "d'avoir aidé à évacuer les citoyens chinois l'année dernière", après le début de l’opération militaire russe.Une délégation chinoise pour régler la criseFin mars dernier, Xi Jinping avait effectué une visite d’État à Moscou. Par la suite, les autorités ukrainiennes ont annoncé leur intention d’inviter le dirigeant chinois à Kiev. Or, une telle visite ne semble pas imminente pour le moment.Pourtant, à l’issue de l’entretien téléphonique avec MM. Xi et Zelensky, la présidence chinoise a annoncé que Pékin enverra à Kiev, ainsi que dans d'autres pays, une délégation chargée de discuter du règlement du conflit en Ukraine.

