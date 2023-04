https://fr.sputniknews.africa/20230426/un-centre-culturel-russe-a-chypre-en-feu-soupcons-dincendie-volontaire---video-1058864457.html

Un centre culturel russe à Chypre en feu, soupçons d'incendie volontaire - vidéo

Un centre culturel russe à Chypre en feu, soupçons d'incendie volontaire - vidéo

Le bâtiment du Centre de la culture et des sciences russe à Nicosie, capitale de Chypre, a pris feu ce mercredi. Un inconnu aurait jeté un cocktail Molotov. Le... 26.04.2023, Sputnik Afrique

Le bâtiment du Centre de la culture et des sciences russe à Nicosie, capitale de Chypre, a été en proie aux flammes ce mercredi. Deux fortes détonations se sont faites entendre avant le déclenchement de l'incendie. Un inconnu a jeté un cocktail Molotov, selon des témoins. Un mur et le toit du bâtiment ont été recouverts par les flammes.De graves dommagesLe centre a été évacué, la police a encerclé les lieux. Arrivés sur place, des sapeurs-pompiers ont jugulé l'incendie et travaillent dans la zone, d'après la cheffe du centre, Alina Radtchenko, citée par des médias russes.Selon elle, le bâtiment, construit en 1978, a subi de graves dommages. Ceux-ci devront encore été évalués, mais les locaux du centre n'ont probablement pas été touchés.

