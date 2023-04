https://fr.sputniknews.africa/20230426/puissant-et-invisible-aux-radars-un-drone-turc-dernier-cri-sapprete-a-prendre-son-envol---video-1058870528.html

Puissant et invisible aux radars: un drone turc dernier cri s’apprête à prendre son envol - vidéo

La société turque de l'Aéronautique et de l'Industrie spatiale a annoncé que son nouveau drone furtif effectuera son premier vol en mai. 26.04.2023, Sputnik Afrique

Le drone de combat turc Anka 3 effectuera son premier vol en mai, a déclaré ce 26 avril Bulent Korkem, chef du département d'ingénierie des véhicules sans pilote de la société turque de l'Aéronautique et de l'Industrie spatiale (TUSAS/TAI).Aile volanteLe nouveau drone turc se présente sous la forme d'une aile volante, typique des bombardiers furtifs et qui permet une visibilité radar réduite. Le bombardier américain B-2 et le drone de frappe lourde russe S-70 Okhotnik ont été construits selon la même configuration aérodynamique.Selon la société constructrice, l’Anka 3 a une autonomie de 700 km, sa vitesse de vol maximale étant de 857 km/h. Le drone est capable de transporter plusieurs bombes Mark 83 ainsi que des munitions légères. L'appareil peut être utilisé pour soutenir les opérations des chasseurs F-16, ainsi que des avions de combat Hurjet et TF-X de fabrication turque.Le drone possède une masse maximale au décollage de 6.500 kilogrammes et une capacité de charge utile pratique de 1.200 kg.

