https://fr.sputniknews.africa/20230426/poutine-promet-des-mesures-de-retorsion-en-cas-de-saisie-davoirs-russes-a-letranger-1058861701.html

Poutine promet des mesures de rétorsion en cas de saisie d'avoirs russes à l'étranger

Poutine promet des mesures de rétorsion en cas de saisie d'avoirs russes à l'étranger

Vladimir Poutine a signé un décret sur le transfert d’actifs étrangers à une gestion externe en cas de saisie d’avoirs russes à l'étranger. C'est une mesure de... 26.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-26T12:35+0200

2023-04-26T12:35+0200

2023-04-26T13:16+0200

vladimir poutine

actifs

russie

kremlin

dmitri peskov

énergie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1d/1045148488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31098965f505d2883fa1dbb17c803a88.png

En cas de saisie d'avoirs russes à l'étranger, une gestion externe des biens des États hostiles en Russie sera introduite, indique le nouveau décret signé par le Président russe.C'est l'Agence fédérale de gestion immobilière qui deviendra le gestionnaire intérimaire de ces actifs, précise le décret. Dans ce cas, les propriétaires ne perdent pas leurs actifs, mais ils ne peuvent plus prendre de décisions de gestion.Selon ce décret, 83,73% des actions de la société russe Unipro (détenue par la compagnie énergétique allemande Uniper) et 98% des actions de la société Fortum (détenue par l'entreprise énergétique finlandaise Fortum) sont transférés à l'Agence fédérale de gestion immobilière.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a fait savoir que cette liste pourrait être rallongée.Selon lui, le principal objectif du décret est de former un fonds d'indemnisation pour les éventuelles mesures symétriques suite à l'expropriation illégale d'actifs russes à l'étranger.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, actifs, russie, kremlin, dmitri peskov, énergie