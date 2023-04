https://fr.sputniknews.africa/20230425/une-cinquantaine-de-tombes-decouvertes-en-plein-centre-de-paris-1058850224.html

Une cinquantaine de tombes découvertes en plein centre de Paris

Des chercheurs français viennent de mettre au jour une partie de la plus grande nécropole de Lutèce, ancienne ville gallo-romaine qui se trouvait sur le... 25.04.2023, Sputnik Afrique

Lors de fouilles menées près de la gare de Port-Royal à Paris, des archéologues ont découvert une partie de la plus grande nécropole de la ville antique de Lutèce avec des sépultures datant des premiers siècles de notre ère, a annoncé l'Institut de recherches archéologiques préventives (Inrap). Selon les estimations, la nécropole nommée Saint-Jacques occupait une superficie d'environ quatre hectares. Des corps y ont été enterrés du Ier au IVe siècle après Jésus-Christ. Les chercheurs ont mis au jour 50 sépultures, dont près de la moitié ne contenaient pas de restes humains, mais des objets, tels que des bijoux, des céramiques et de la verrerie ainsi que des pièces de monnaie destinées au passeur des Enfers, Charon. En plus des tombes, les archéologues ont découvert une fosse sacrificielle contenant les restes d'un cochon et d’un autre animal, ainsi que deux récipients en céramique.Histoire de LutèceDans les temps anciens, sur les terres longeant la Seine, vivait la tribu celtique des Parisii, dont la principale colonie se trouvait sur le territoire de l'actuel Paris. La ville qui s'appelait Lutetia en latin a été mentionnée par divers auteurs antiques.Au milieu du Ier siècle de notre ère, les romains ont conquis la Gaule, après quoi ils ont reconstruit Lutèce à leur manière. De l'époque gallo-romaine à nos jours, diverses structures publiques ont survécu. À l'apogée de Lutèce, la population de la ville atteignait de 5.000 à 8.000 personnes.

