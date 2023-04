https://fr.sputniknews.africa/20230425/les-europeens-laissent-le-ble-de-mauvaise-qualite-aux-pays-africains-selon-un-analyste-francais-1058847343.html

Les Européens laissent le blé de mauvaise qualité aux pays africains, selon un analyste français

Les Européens laissent le blé de mauvaise qualité aux pays africains, selon un analyste français

En Europe de l’Est, la grogne monte face à l’afflux de blé ukrainien qui fait baisser les cours. La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont interdit les... 25.04.2023, Sputnik Afrique

Les Européens laissent le blé de mauvaise qualité aux pays africains, selon un analyste français En Europe de l’Est, la grogne monte face à l’afflux de blé ukrainien qui fait baisser les cours. La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont interdit les importations de ces céréales et des pays voisins envisagent d’en faire de même. Pour Sputnik Afrique, l’analyste français Bertrand Scholler dévoile les dessous de cette bataille céréalière.

"L'essentiel des terres agricoles en Ukraine n'appartient plus aux Ukrainiens. Donc les productions céréalières intéressent en premier plan les grands conglomérats mondiaux, les grands fonds d'investissements mondiaux. Donc, quand il y a une discussion sur les récoltes ukrainiennes, ce n'est pas un petit paysan, comme on imaginerait un Ukrainien pauvre et malheureux, qui discute. Ce sont de grands groupes qui sont hyper influents, au niveau – évidemment - de la Commission européenne", déclare M.Scholler.Interrogé sur le non-respect de l’accord céréalier par les Occidentaux, M.Scholler fait un constat implacable:Retrouvez également dans ce numéro:- Djibril Gningue, analyste politique sénégalais, et Benoît Ngom, président de l’Académie diplomatique africaine, sur l’idée d'un transfert du siège des Nations unies.- Denis Bolotsky, journaliste de Sputnik, sur la non-délivrance de visas américains à la presse russe.- Sergueï Lavrov sur la minorité occidentale qui doit arrêter de parler au nom des autres pays.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Washington agacé par Emmanuel Macron- Deux mercenaires français arrêtés à leur retour d’Ukraine- La Russie et la Chine effectuent plus de 70% de leur commerce mutuel en monnaies nationales.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

