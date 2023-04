https://fr.sputniknews.africa/20230425/le-monde-est-malade-mais-le-pire-peut-etre-evite-assure-medvedev-1058843703.html

Le monde est "malade", mais le pire peut être évité, assure Medvedev

Le monde est "malade", mais le pire peut être évité, assure Medvedev

Alors que les tensions vont bon train dans le monde aujourd’hui, il est toujours possible d’éviter une nouvelle guerre mondiale, affirme le vice-président du... 25.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-25T15:31+0200

2023-04-25T15:31+0200

2023-04-25T15:31+0200

dmitri medvedev

guerre

déclaration

international

onu

antonio guterres

tensions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0a/1058490543_0:182:2933:1831_1920x0_80_0_0_c2062677a70777422fb0c4503d4a274d.jpg

Le monde moderne est "malade" et se trouve probablement au bord d'une "nouvelle guerre mondiale", qui peut pourtant être évitée, a déclaré ce mardi 25 avril Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe.Dans le même temps, l’ex-dirigeant russe a noté que les empires ne s'effondrent jamais sans guerres ultérieures, et après l'effondrement de l'URSS, la guerre a été évitée "pendant près de 30 ans".Craintes à l’OnuCe 24 avril, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, avait déclaré que le monde faisait face à une série de crises sans précédent et que la situation internationale était la plus tendue depuis le moment de création de l'Onu.Selon lui, les risques de nouveaux conflits sont élevés. "Cela peut arriver par accident ou en raison de calculs incorrects d'un côté ou de l'autre", a ajouté M.Guterres.Fin mars, c’est le Président biélorusse Alexandre Loukachenko qui avait prévenu que la "troisième guerre mondiale" se profilait à l’horizon "avec des incendies nucléaires".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

dmitri medvedev, guerre, déclaration, international, onu, antonio guterres, tensions