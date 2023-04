Axe de Koupiansk: les forces russes ont mis fin aux actions de quatre groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens. L'Ukraine a perdu deux blindés et un pick-up, mais aussi un dépôt de munitions.

Axe de Krasny Liman: deux véhicules blindés de transport de troupes et un obusier D-20 ont été détruits.

Axe de Donetsk: les pertes de Kiev se sont élevées à 15 véhicules blindés, sept autres véhicules, un obusier D-20 et deux canons automoteurs Gvozdika.

Axes de Donetsk-Sud et Zaporojié: un blindé, neuf véhicules, des obusiers D-20 et Msta-B et un canon automoteur Akatsiya ont été détruits.