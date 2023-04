https://fr.sputniknews.africa/20230424/un-orage-magnetique-frappe-la-terre-des-aurores-boreales-dans-des-endroits-inattendus---photos-1058815675.html

Un orage magnétique frappe la Terre, des aurores boréales dans des endroits inattendus - photos

Depuis le 23 avril, la Terre est sous l’influence d’une tempête géomagnétique, selon les informations de l’Institut de géophysique appliquée.Autrement dit, il s’agit de la perturbation du champ magnétique de la planète provoquée par un flux de particules chargées issu du Soleil. Pour l’instant, elle a atteint la classe G4, ce qui est très élevé pour une échelle allant de G1 à G5.Une tempête de ce niveau peut entraîner une forte instabilité de réseau, ainsi que des perturbations de radionavigation par satellite et de radiofréquence de plusieurs heures.Les aurores boréales surgissentCe phénomène, difficile à prévoir, est souvent accompagné d’aurores boréales, même dans des endroits inattendus. Si c’est à une latitude de 67 à 70° qu’elles sont les plus visibles, pendant une puissante tempête magnétique elles peuvent être discernées même sous les tropiques.Ainsi, au soir du 23 avril, les habitants de Moscou et de sa région ont pu observer ce phénomène lumineux, rarissime dans cette zone. En outre, d’autres sont apparues dans le ciel au-dessus de Saint-Pétersbourg.Les aurores boréales se sont également manifestées dans la nuit du 23 au 24 avril en Pologne et dans quelques régions françaises, à savoir dans les Hauts-de-France ou encore en Gironde.

