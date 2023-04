https://fr.sputniknews.africa/20230424/a-lonu-lavrov-exhorte-la-minorite-occidentale-a-respecter-les-autres-pays-1058825462.html

À l'Onu, Lavrov exhorte la "minorité occidentale" à respecter les autres pays

À l'Onu, Lavrov exhorte la "minorité occidentale" à respecter les autres pays

S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu sur le multilatéralisme, le chef de la diplomatie russe a appelé les Etats occidentaux à cesser... 24.04.2023, Sputnik Afrique

La "minorité occidentale" doit "bien se comporter" et respecter les autres membres de la communauté internationale, a déclaré ce lundi 24 avril le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devant les Nations unies.Selon lui, l'Occident doit "se comporter décemment et respecter tous les membres de la communauté internationale".Le ministre russe a affirmé que les États-Unis avaient en effet procédé à la "destruction de la mondialisation", bien qu'ils aient présenté cette dernière comme le plus grand bien de l'humanité.

