https://fr.sputniknews.africa/20230423/une-compagnie-de-croisiere-laisse-le-cadavre-dun-passager-dans-une-glaciere-1058802168.html

Une compagnie de croisière laisse le cadavre d’un passager dans une glacière

Une compagnie de croisière laisse le cadavre d’un passager dans une glacière

Une veuve poursuit en justice la compagnie de croisière Celebrity Cruises, l’accusant d’avoir laissé dans une glacière le corps de son mari décédé à bord, au... 23.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-23T15:57+0200

2023-04-23T15:57+0200

2023-04-23T15:57+0200

international

bateau de croisière

cadavres

morgue

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104307/78/1043077851_0:77:1920:1157_1920x0_80_0_0_046339ee844ef6d22e0b664e7714cd25.jpg

Une croisière encore plus macabre que celle d’Agatha Christie. La compagnie Celebrity Cruises se retrouve au centre d’une drôle de polémique, après avoir dû gérer le décès d’un de ses passagers, rapporte l’agence Associated Press.Le cadavre de Robert Jones, mort d'une crise cardiaque à bord du Celebrity Equinox, a en effet été entreposé dans une glacière jusqu’à son retour à terre, ce qui n’a guère plu à sa famille. La compagnie avait pourtant promis à la veuve de placer le corps dans une morgue. De nombreux navires de cette taille possèdent en effet des espaces de ce type.Mais lorsque le navire est finalement revenu en Floride, les autorités ont découvert que la morgue du Celebrity Equinox était hors service. En désespoir de cause, le corps avait finalement été placé dans une glacière.Funérailles impossiblesCette manœuvre n’a pas vraiment réussi au cadavre, qui a gonflé et viré au vert. La température dans la glacière était en effet nettement supérieure à celle nécessaire à la congélation d’un corps, rapporte un procès-verbal dressé à Fort Lauderdale, en Floride.Les restes de Robert Jones étaient donc dans un "stade avancé de décomposition" et sa famille n’a donc pas pu organiser d’hommage à cercueil ouvert, comme elle le souhaitait. La bourde de la compagnie de croisière a entraîné "un traumatisme extrême lors de la reconnaissance du corps de M.Jones horriblement décomposé", précise le procès-verbal. Les avocats de la famille demandent désormais un procès par jury.Les voyages en croisière avaient souffert lors de la pandémie de Covid-19. Certains paquebots s’étaient retrouvés dans des situations sanitaires précaires, bloquant leurs passagers à bord. Un homme originaire de Floride avait même été coincé 62 jours sur un navire dans un port italien, en mai 2020.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, bateau de croisière, cadavres, morgue, états-unis