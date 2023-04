https://fr.sputniknews.africa/20230423/un-magazine-allemand-revele-limportance-des-pertes-ukrainiennes-a-artiomovsk-1058800830.html

Un magazine allemand révèle l’importance des pertes ukrainiennes à Artiomovsk

Un magazine allemand révèle l’importance des pertes ukrainiennes à Artiomovsk

Les forces armées ukrainiennes ont subi de lourdes pertes pendant les combats à Artiomovsk, qui se sont intensifiés ces deux derniers jours, rapporte le... 23.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-23T15:12+0200

2023-04-23T15:12+0200

2023-04-23T16:07+0200

donbass. opération russe

donbass

artiomovsk (bakhmout)

forces armées ukrainiennes

pertes

combat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058533228_0:37:3148:1808_1920x0_80_0_0_0c176241739909ea780d12be558f57c8.jpg

Un journaliste du magazine allemand Spiegel, qui a parlé aux soldats ukrainiens dans la zone des combats pour la ville d’Artiomovsk (Bakhmout) fait état d’importantes pertes humaines.Selon lui, ces deux derniers jours les bombardements se sont intensifiés, ce qui bloque les soldats ukrainiens.Le journaliste signale que ceux-ci "restent optimistes, du moins devant la caméra", et cela malgré la supériorité russe.Les progrès des Russes confirmés par KievLa semaine dernière, le fondateur du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé que plus de 80% d’Artiomovsk, y compris tous les centres administratifs, étaient sous le contrôle des forces russes.La Défense ukrainienne a reconnu le 21 avril que l’armée russe avait considérablement avancé en différents endroits de cette ville stratégique.Avertissements de WashingtonLes États-Unis mettaient en garde l’Ukraine contre l’encerclement potentiel de ses forces à Artiomovsk et lui proposaient d’abandonner la ville, écrit le Washington Post en se référant à des documents du renseignement américain ayant fuité."Les évaluations américaines étaient déjà sombres en janvier, d’après les papiers secrets des services de renseignement des États-Unis qui n’avaient pas été divulgués jusqu’ici", écrit le quotidien.

donbass

artiomovsk (bakhmout)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, artiomovsk (bakhmout), forces armées ukrainiennes, pertes, combat