Du maïs dans des… cercueils, un étrange procédé de contrebande en RDC

Du maïs dans des… cercueils, un étrange procédé de contrebande en RDC

En pleine hausse du prix des denrées alimentaires, des contrebandiers inventifs de RDC transporteraient du maïs dans des cercueils. En Zambie voisine, il coûte... 23.04.2023, Sputnik Afrique

La flambée du prix du maïs en République démocratique du Congo a engendré un commerce lucratif permettant de faire sortir clandestinement ces aliments de base de la Zambie voisine. Face à des restrictions commerciales, les trafiquants inventent des stratégies créatives, certains utilisant même des cercueils, relate Bloomberg Africa.Ainsi, des contrebandiers ont caché de la farine de maïs parmi des pierres concassées, du sable et des cercueils. Ils ont aussi caché du maïs dans des sacs de sucre.Le coût d'un sac de 25 kilogrammes de semoule de maïs, le plus souvent acheté par les familles de ce pays d'Afrique centrale, aurait bondi de 80% ces derniers jours à Lubumbashi en RDC pour atteindre 90.000 francs (44 dollars US). En Zambie, le sac d'un kilo coûte environ 10 dollars, soit quatre fois moins qu'en RDC.Réduction des exportationsLa Zambie est l'un des plus grands producteurs alimentaires d'Afrique australe. L'année dernière, elle a géré un excédent de maïs malgré l'impact du conflit ukrainien sur l'approvisionnement en engrais ayant entravé d'autres pays de la région. Selon le département américain de l'Agriculture (USDA), ce pays a réussi à réaliser une récolte excédentaire l'année dernière, atteignant son niveau record (3,6 millions de tonnes de maïs).Cependant, même avec des excédents au cours des trois dernières saisons, la Zambie a juste assez de maïs pour répondre à sa demande intérieure, et ce jusqu'à ce que la prochaine récolte soit disponible dans les semaines à venir, a déclaré son ministre de l'Agriculture Reuben Phiri. Le gouvernement a donc cessé de délivrer des licences d'exportation.

