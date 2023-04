https://fr.sputniknews.africa/20230423/conflit-ukrainien-au-lieu-de-negociations-kiev-veut-davantage-darmes-occidentales-1058806994.html

Conflit ukrainien: au lieu de négociations, Kiev veut davantage d’armes occidentales

Toute initiative de régler le conflit ukrainien par le dialogue "n’est que pacification pro-russe", alors que "les armes sont le meilleur médiateur", juge le... 23.04.2023, Sputnik Afrique

Kiev a réitéré sa détermination à ne pas négocier avec Moscou, au moins pour le moment. Réagissant aux récents appels de Rome à préférer la voie diplomatique, le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine les a qualifiés de "pacification pro-russe".Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, n’est pas une voix isolée appelant au règlement pacifique du conflit ukrainien. Pékin a récemment proposé un plan en ce sens. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont convenu que ce programme pourrait servir de base pour un règlement pacifique du conflit, quand l’Occident et Kiev y seront prêts.L’appétit de Kiev ne se dément pasLes livraisons d’armes des États-Unis et des pays européens à l’Ukraine ne cessent pas depuis le tout début du conflit ukrainien. Ces derniers mois ont surtout été marqués par l'annonce de la fourniture de chars Leopard et Abrams à Kiev.Moscou a à maintes reprises déclaré que les livraisons d’armes faisaient de l’Occident une partie prenante du conflit. Sergueï Lavrov a d’ailleurs pointé l’implication directe des États-Unis et plus largement de l’Otan à "la formation de personnel... sur le territoire du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres pays".

