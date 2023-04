https://fr.sputniknews.africa/20230422/un-mortier-russe-vassiliok-vise-les-positions-ennemies-en-ukraine---video-1058770026.html

Un mortier russe Vassiliok vise les positions ennemies en Ukraine - vidéo

Un mortier russe Vassiliok vise les positions ennemies en Ukraine - vidéo

Le ministère russe de la Défense a publié la vidéo d'un mortier Vasilek en action lors de l’opération spéciale. Une telle arme peut frapper l'ennemi le long de... 22.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-22T08:40+0200

2023-04-22T08:40+0200

2023-04-22T08:40+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

tir au mortier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0b/1056785903_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fcc27ab1feb904b221e255501e95ec82.jpg

Des militaires russes ont utilisé un mortier automatique Vassiliok de calibre 82 mm dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine.Sur une vidéo, diffusée par le ministère russe de la Défense, un tracteur chenillé MT-LB équipé d’un mortier se dirige vers une position de tir.Les artilleurs utilisent la technique du «mortier itinérant», qui consiste à changer rapidement de position. La rapidité et la précision dans l'atteinte des cibles sont obtenues grâce à un drone, selon la Défense russe.Le châssis chenillé du tracteur permet à l'équipage de prendre position sur une surface dure ou en dehors de la route et d'ouvrir le feu en quelques minutes.Près de 120 projectiles par minuteUne telle arme peut frapper l'ennemi le long de la ligne de contact jusqu'à une profondeur de cinq kilomètres.Les artilleurs mènent également une lutte de contre-batterie, détruisant les équipages de mortiers et de canons ennemis.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, tir au mortier