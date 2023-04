https://fr.sputniknews.africa/20230422/lalgerie-nomme-un-nouveau-representant-permanent-aupres-de-lonu-1058783907.html

L'Algérie nomme un nouveau représentant permanent auprès de l'Onu

La mission de l'Algérie auprès de l'Onu a désormais un nouveau chef. Les autorités du pays ont annoncé avoir nommé à ce poste un diplomate qui a précédemment... 22.04.2023, Sputnik Afrique

Le diplomate algérien Amar Bendjama a été nommé ambassadeur d'Algérie et représentant permanent auprès des Nations unies à New York, selon le dernier numéro du Journal officiel.Ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M.Bendjama a également été ambassadeur d'Algérie à Paris, Addis-Abeba, Londres, Tokyo et Bruxelles.Il remplace à ce poste Mohamed Ennadir Larbaoui, qui a été nommé directeur de Cabinet à la présidence de la République lors du dernier remaniement ministériel de mars 2023.

